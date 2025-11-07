SON DAKİKA… İzmir’de Saraçlar suç örgütüne nokta operasyon! Şüpheliler arasında kamu görevlisi bile var: Hesap hareketleri dudak uçuklattı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi.