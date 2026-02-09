SON DAKİKA: İzmir’deki sel felaketinde kahreden detay: Balımnaz ve NergizTürkkal’ın cansız bedenine ulaşılmıştı! Meğer gezi için...

İzmir'i yasa boğan olay, 5 Şubat akşamı Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi'nde meydana geldi. Keyifli başlayan bir gezi, sağanak yağışın ardından gelen sel sularıyla bir faciaya dönüştü. İşte Türkiye'yi ağlatan olayın perde arkası ve son dakika gelişmeleri...
"GEZMEYE GİTMİŞTİK, DÖNÜŞTE DEREYE UÇTUK"
Olay anında araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran Devran Y. (28), jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Devran Y.'nin ifadesinde belirttiği şu sözler, yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi: "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüş yolunda köprüden geçerken bir anda sel sularına kapıldık. Otomobil kontrolümüzden çıkarak dereye uçtu."
Hayatını kaybeden Balımnaz Türkkal
İKİ KIZ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu cansız bedenlerine ulaşılan 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ve 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal, Hacılarkırı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan genç Balımnaz'dan geriye kalan görüntüler sevenlerini yasa boğdu.
Hayatını kaybeden Nergiz Türkkal
FİRARİ SÜRÜCÜ HAKKINDA ŞOK GERÇEK: 3 SUÇTAN ARANIYOR!
Olayın ardından kayıplara karışan sürücü T.D. ile ilgili ulaşılan bilgiler ise pes dedirtti. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, kaçan sürücünün: Çok sayıda suç kaydının bulunduğu, 3 farklı suçtan halihazırda aranması olduğu ortaya çıktı. Eğitimli köpekler ve sualtı arama kurtarma timleri (SAK), firari sürücü T.D.'yi yakalamak için bölgedeki çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.