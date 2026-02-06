SON DAKİKA… İzmir’deki yangında 5 kardeş hayatını kaybetmişti: Anne Sinem Melisa Akcan hakkında son sözü istinaf söyledi!

'USUL VE ESASA AYKIRILIK YOK'

Yerel mahkemenin kararına Cumhuriyet savcısı itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine gitti. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına kanaat getirdi. Deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve delillerin takdiri ile değerlendirmenin yerinde olduğuna kanaat getiren Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun reddine karar verdi ve yerel mahkemenin kararını onadı. Böylelikle yerel mahkemenin kararı kesinleşti.