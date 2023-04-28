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Giriş Tarihi: 28.4.2023 16:31 Son Güncelleme: 28.4.2023 16:52

Son dakika: ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün cezası belli oldu...

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projeleriyle, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’ün cezası belli oldu...

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 601 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 'Jet Fadıl' lakabıyla anılan Fadıl Akgündüz, ve bazı sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.



FADIL AKGÜNDÜZ SON SAVUNMASINI YAPTI
27 Ocak'ta görülen duruşmada Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mütalaaya karşı savunmalar alındı. Savunmasını yapan Fadıl Akgündüz, "2015 Aralık ayında tutuklandım. Tüm ifadelerimde söylediklerimin arkasındayım. Söylediklerimin aksine bir delil sunulmamıştır. Mahkeme şantiyede keşif yapılmasından sonra verilen raporda, yüzde 85 seviyesinde inşaat seviyesinin oluştuğu değerlendirilmiştir. Raporda konunun hukuki ihtilaf konusu olduğu belirtilmiştir. Karaciğer hastasıyım. Tedavim aksamaktadır. Hakkımda henüz mahkumiyet yok. Şüphe üzerine tutuklu olmam tedavimi dramatik sürece götürüyor. Ayrıca savunmamı da tam olarak yapamıyorum. Suçsuzum. Er geç mahkemenizin suçsuzluğumu göreceğinden eminim. Şu ana kadar tüm duruşmalara katıldım. Söz konusu şikayetçi dernek, şantiyeyi işgal etmiş durumda. Yatırımcıları götüremiyoruz. Yasalara uygun hareket ettim. Devletimizin 37 kurumundan İstanbul Bayrampaşa Projesi onaylanarak başlanmıştır. Şimdi o kurumlar suçlanıyor" dedi.

''SABIKA KAYDIM TEMİZ''
Akgündüz, projeyi tamamlamak istediğini de ifade ederek "Projeyi tamamlayıp yapılan yatırımları ortaya çıkarmak istiyorum. O otel işletmeye açıldığında günde bir milyon civarında gelir olacak. Bu mala çökmek isteyenler var. İflas ettirmeye çalışıyorlar. Mahkemenizin kararına saygım var. Bu proje Türkiye'nin gurur duyacağı bir proje. Avrupanın en büyük oteli olacak. Milli bir yatırım, İstanbul'a kazandıralım. Bu otel başarılı olduğunda ülke ekonomisine katkısı olacak. Sabıka kaydım temiz. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

''TÜRKİYE TESCİLLİ DOLANDIRICILIKTAN KURTULDU''
Son sözü sorulan sanıklar, beraatlarını talep ettiler. Mahkeme heyeti, sanıklardan Fadıl Akgündüz'ü toplam 601 kişiye karşı "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Mehmet Salih Obut'u aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapsine ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum ederken, sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740 bin lira adli para cezası verdi. Para cezalarının 24 taksitte ödenmesine hükmeden heyet, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin, Avniye Obut ve İbrahim Obut'un hükmen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verdi. Duruşma sonrası bir mağdur, "Türkiye tescilli dolandırıcılıktan kurtardık" dedi.

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Son dakika: ‘Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün cezası belli oldu...
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