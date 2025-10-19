Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kadıköy'de acı olay: Düşen arkadaşlarını kurtarmak için 3 engelli vatandaş denize atladı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 19.10.2025 12:40 Son Güncelleme: 19.10.2025 12:54

SON DAKİKA | Kadıköy'de acı olay: Düşen arkadaşlarını kurtarmak için 3 engelli vatandaş denize atladı! 1 ölü

İstanbul Kadıköy'deki Adalar-Beşiktaş İskelesi'nde engelli bir kişi denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Şahıslardan 3'ü, o an çarşı izninde olan askerler tarafından kurtarıldı. 1 kişi ise hayatını kaybetti. Vatandaşların alkollü olduğu tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih KARA Semih KARA Yaşam
SON DAKİKA | Kadıköy’de acı olay: Düşen arkadaşlarını kurtarmak için 3 engelli vatandaş denize atladı! 1 ölü

Acı olay, Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki Adalar Beşiktaş İskelesi'nde meydana geldi. Sabah saat 10.00 sularında 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. Gruptan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören diğer 3 engelli kişi, arkadaşlarını kurtarmak için denize atladı.

ASKERLER HİÇ DÜŞÜNMEDEN SUYA ATLADI

O an çarşı izninde olan 3 asker ise vatandaşları kurtarmak için denize atladı. Çevredeki vatandaşlar denize can simitleri attı, denize düşen kişileri kurtarmak için herkes seferber oldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan işitme engelli kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iskelenin altına yaptıkları dalışta, hayatını kaybeden şahsın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Kadıköy'de acı olay: Düşen arkadaşlarını kurtarmak için 3 engelli vatandaş denize atladı! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz