SON DAKİKA… Kadın gardiyan ve sevgilisinden iğrenç tuzak: Yapay zeka ile müstehcen video hazırlayıp şantaj yaptılar!

ÖNCE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ ARDINDAN ŞİKAYET!

Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.'nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı. Filiz Ç.'nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER'e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu. Ayrıca Filiz Ç.'nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.