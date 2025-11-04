SON DAKİKA: Kafedeki sipariş cinayetinin nedeni ortaya çıktı! 'Beni şikayet ettiler, asıl hedefim o değildi..."



KATİL ZANLISI ŞEYMANUR

İddiaya göre Şeymanur Ş. ilk beyanında; "Ben kafede garson olarak çalışıyorum. Bir süre burada çalışan ve işten ayrılan Şilan K. ile birkaç arkadaşı kafeye gelip oturdu. Tost ve içecek gibi siparişler verdiler. Bende götürdüm. Ancak servisimi beğenmedi. Beni gidip patrona şikayet etti. İşyeri sahibi de bana müşteriye öyle davranılmaz gibi uyarılarda bulundu. İşten ayrılıp eve gittim" dediği öne sürüldü.