SON DAKİKA: Kafedeki sipariş cinayetinin nedeni ortaya çıktı! 'Beni şikayet ettiler, asıl hedefim o değildi..."

İstanbul Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde bir kafede 31 Ekim günü sabaha karşı meydana gelen ve bir genç kızın ölümüyle sonuçlanan "sipariş" kavgası cinayetinde kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Şeymanur Ş.'nin emniyetteki ilk beyanında, asıl hedefinin tartıştığı arkadaşı Şilan K. olduğunu, araya giren 20 yaşındaki Havin Taşçı'yı ise "yanlışlıkla" bıçakladığını söylediği iddia edildi. İşte detaylar...

Bağcılar Sancaktepe Mahallesinde bulunan bir kafede 31 Ekim günü sabaha karşı meydana gelen ve SABAH gazetesinin gündeme getirdiği abla kardeşin şipariş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana gelen olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı Şeymanur Ş.'nin olay sonrası anlattıkları ortaya çıktı.


KATİL ZANLISI ŞEYMANUR

İddiaya göre Şeymanur Ş. ilk beyanında; "Ben kafede garson olarak çalışıyorum. Bir süre burada çalışan ve işten ayrılan Şilan K. ile birkaç arkadaşı kafeye gelip oturdu. Tost ve içecek gibi siparişler verdiler. Bende götürdüm. Ancak servisimi beğenmedi. Beni gidip patrona şikayet etti. İşyeri sahibi de bana müşteriye öyle davranılmaz gibi uyarılarda bulundu. İşten ayrılıp eve gittim" dediği öne sürüldü.


ÖLDÜRÜLEN HAVİN TAŞÇI

"ARAYA GİRDİ AMACIM O DEĞİLDİ"

İddialara göre işyerinden Şilan K. yüzünden kovulması üzerine eve giden Şeymanur Ş. evden bıçak alıp tekrar çıktı. Kız kardeşi Feyza Ş.'de beraberinde geldi. Kafeye girdiğinde bıçakla saldırmaya başladığını öne süren Şeymanur Ş., araya arkadaşı Havin girince yanlışlıkla bıçak ona geldi. Amacının onu bıçaklamam olmadığını belirten Şeymanur Ş.'nin ifadesini diğer görgü tanıkları da doğruladı.



ESKİŞEHİR'DEN MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Olay sonrası Şilan K. ile birkaç kişinin daha ifadesi alındı. Şilan K.'de verdiği ifadesinde, Şeymanur Ş. ile servis yüzünden tartıştığını söyledi. Bu tartışmanın ardından kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını araya arkadaşı Havin'in ayırmak için girdiğini belirtti. Yapılan soruşturmada öldürülen Havin Taşcının Şilan K.'nın arkadaşı ve misafiri olarak Eskişehir'den geldiği ortaya çıktı.



OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Görüntüde yaralanan Havin Taşcı'yı bir arakadaşının kucağına alıp ambulansa götürdüğü anlar görülüyor.

