SON DAKİKA... Kağıthane’de akılalmaz olay! 2 hırsız zillere basıp kapıları yokladı: Çıkış kapısını bulamayınca…

KAÇARKEN KAPIYI BULAMADILAR

Ev sahibinin peşlerinden gelmesi üzerine apartmandan kaçmaya çalışan kadınlar, çıkış kapısının aşağıda olduğunu düşünerek bodrum kata indi. Kadınların yanlış yöne gittiğini gören ev sahibi, "Gel gel, yanlış çıktın gel. Yukarı gel. Kimsiniz" diye seslendi. Bunun üzerine yukarı çıkan kadınlarla ev sahibi merdivenlerde karşılaştı. Kadınlardan biri, "Deli misin sen" derken, diğeri "Sapık mısın" diye bağırdı. Ev sahibi ise, "Çık. Çık apartmandan, çık Hırsız sizi Sapık pislikler" diyerek kadınlara tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Sapık mıdır nedir" derken, ev sahibi "Hırsız" karşılığını verdi. Kadınlar ise, "Sapık" diyerek ev sahibine tepki gösterdi.