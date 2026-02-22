Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kağıthane'de film sahnelerini aratmayan kaza: Kendi aracının altında kalıp duvara sıkıştı!
İstanbul Kağıthane’de geri manevra yapmak isterken aracından düşen sürücü, kontrolden çıkan kendi otomobilinin altında kalarak dehşeti yaşadı. Çevredeki vatandaşların gözlerine inanamadığı o anlar saniye saniye kameralara yansırken, görgü tanıkları durumu "Türk filmi gibi" sözleriyle özetledi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Savaş D. (48) isimli vatandaş evinden çıkarak 34 MST 52 plakalı aracına bindi. Geri manevra yapmak istediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle açık kalan kapıdan aşağı düşen sürücü, hayatının şokunu yaşadı.

TALİHSİZLİKLER ZİNCİRİ: DİREKSİYONDAN DÜŞTÜ, ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Neye uğradığını şaşıran adam ayağa kalkmaya çalıştığı sırada, sürücüsüz kalan araç bu kez ileri doğru hareket ederek Savaş D.'nin üzerinden geçti. Kontrolden çıkan otomobil, talihsiz adamı yol kenarındaki duvarla araç arasına sıkıştırdı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kendi sürücüsünün üzerinden geçen araç, sadece Savaş D.'yi yaralamakla kalmadı; o sırada seyir halinde olan bir başka otomobile, park halindeki bir araca ve kaldırımdaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"TÜRK FİLMİNE KOYSAK SİNEMA GİBİ"

Kazanın şiddetiyle kalçası kırılan ve ayakları ezilen Savaş D., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın tanıklarından esnaf Sedat Polat, yaşananların inanılmaz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Adam kendi arabasının altında kaldı.

Biraz saçma bir durum, kapı muhtemelen açıktı. Bunu Türk filmine koysak harbiden sinema olur. Türkiye'de ilk defa canlı bir örnektir herhalde; bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demek?"

ALKOL TESTİ TEMİZ ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve tutulan raporlar sonucunda, kazaya karışan sürücülerin alkolsüz olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi süren Savaş D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

