SON DAKİKA | Kağıthane’de miras vahşeti! Annesinin cenazesinde kardeşini katletti! O caninin ifadesi kan dondurdu

'KARDEŞİM DAİRENİN PARASININ YARISINI VERMEDİ'

Mutlu ifadesinin devamında, "Bir yıl kadar önce babamdan bir daire bana ve kardeşim Mehmet Mutlu'ya kaldı. İkimiz bu dairede ortaktık. Daha sonra kız kardeşimiz Zeynep Erdoğmuş'un üzerine daireyi verdik. Kuraya yazılıp oradan daire çıkmasını beklediğim için kız kardeşimin üzerine bu daireyi verdim; ancak kuradan ev çıkmadı. Erkek kardeşim Mehmet Mutlu'dan dairenin yarısını istedim. Bu defa Mehmet Mutlu bana bu dairenin yarı parasını verdiğini iddia ederek benim hakkıma tecavüz etti. Kız kardeşim de Mehmet Mutlu ile bir olarak bana dairenin yarısını iade etmedi. Bu konu yüzünden hem kız kardeşimle hem de erkek kardeşimle zaman zaman tartışmalar yaşadık, küstük. Bir yıldan fazladır konuşmuyorduk. Annem rahmetli olmadan önce kız kardeşim Zeynep'in yanında kaldığı için bana annemi de göstermiyorlardı. Bu duruma çok üzülüyordum. Ayrıca hakkımda uzaklaştırma kararı ve 3-4 günlük hapis cezası aldırdılar. Hiçbir şekilde annemi göstermediler. Annemin okur yazarlığı olmadığı halde annemi de engelleyerek benimle görüşmesine engel oldular. Ben bu duruma çok kızıyordum ancak çare bulamıyordum" dedi.