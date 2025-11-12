SON DAKİKA: Kahraman şehidimiz İlker Aykut'tan kahreden son mesaj! "Baba biz dönüyoruz..."

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut ve Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın acı haberleri, memleketleri Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki ailelerine ulaştı. Tekirdağ Muratlı ve Kırklareli Lüleburgaz yasa boğuldu.
ŞEHİT İLKER AYKUT
TEKİRDAĞ MURATLI'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ: 'BABA DÖNÜYORUM' DİYEREK UÇAĞA BİNMİŞTİ
Azerbaycan görevinin ardından yurda dönme hazırlığındayken şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un (39) Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber Kaymakam Aytekin Yılmaz tarafından verildi. Oğullarının şehadet haberini alan Ünal ve Zülbiye Aykut çifti, büyük bir acı yaşadı. Haberle fenalaşan anne Zülbiye Aykut, hazır bekleyen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözyaşlarına boğulan baba Ünal Aykut, askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" sözleriyle yürekleri dağladı.
"BABA BİZ DÖNÜYORUZ"
Bir çocuk babası şehit İlker Aykut'un, uçağa binmeden hemen önce babası Ünal Aykut'u aradığı ve "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu öğrenildi. Bu son konuşma, ailenin acısını katladı.
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Acı haberin ikinci adresi ise Kırklareli oldu. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine şehadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından ulaştırıldı.
Yıkılan anne Nurdan ve baba Nedim Karaca'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye için evin önüne çadır kuruldu.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun (25) Konya'daki ailesine şahadet haberi verildi.
ŞEHİT AHMET YASİR KUYUCU
Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Konya'nın Selçuklu ilçesindeki ailesine acı haberi yetkililer verdi. Oğullarının şahadet haberini alan İbrahim Kuyucu ve Fadimana Kuyucu gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.
Evli olan şehit Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun Merzifon, 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli olduğu bildirildi.
ŞEHİT ASTSUBAYIN ÇORUM'DAKİ BABAEVİNDE YAS
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin (28) memleketi Çorum'daki babaevine şahadet haberi verdi.
ŞEHİT BURAK İBBİĞİ
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şahadet haberini, Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde oturan babası Rüştü İbbiği'ne askeri heyet verdi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.
5 yıl önce göreve başladığı belirtilen şehit Burak İbbiği'nin bekar ve 4 kardeş olduğu ifade edildi.
ESKİŞEHİR'E ÜSTEĞMEN EMRE MERCAN'IN ŞEHADET HABERİ ULAŞTI
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın(27) baba ocağına haber ulaştı.
ŞEHİT EMRE MERCAN
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan'ın şehadet haberi, Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına ulaştı.
Baba ocağına askeri personellerin yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi. Mercan'ın ailesinin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.
BİLECİK'E ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ İLHAN ONGAN'IN ŞEHADET HABERİ ULAŞTI
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın(31) baba ocağına haber ulaştı.
ŞEHİT İLHAN ONGAN
Azerbaycan'dan havalanan C130 askeri kargo uçağı Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Ongan'ın şehadet haberi, Bilecik'te bulunan baba ocağına ulaştı.
Baba ocağına askeri personellerin yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi. Ongan'ın ailesinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.
BURSA'YA HAVA PİLOT SERDAR USLU'NUN ŞEHADET HABERİ ULAŞTI
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalandıktan sonra düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan Bursalı Hava Pilot Serdar Uslu'nun Yenişehir'de bulunan baba ocağına haber ulaştı.
Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağı Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Pilot Serdar Uslu şehit oldu. Uslu'nun şehadet haberi, Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı.
ŞEHİT SERDAR USLU
ŞEHİT PİLOT USLU 4 AY SONRA BABA OLACAKTI
Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu Şehit Serdar Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı. Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.
BİNBAŞI İLGEN'İN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Askeri yetkililer, 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen'e şehadet haberini verdi.
ŞEHİT ÜLKÜ İLGEN
Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik ederken, haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.
NURİ ÖZCAN'IN AİLESİNE HABER ULAŞTI
ŞEHİT NURİ ÖZCAN
Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve beraberindekiler, Nuri Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinde şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
ŞEHİT ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ EMRE ALTIOK'UN AİLESİNE HABER VERİLDİ
Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un (32), memleketi Samsun'daki baba evi ile Kayseri'de yaşayan eşine şehadet haberi verildi.
ŞEHİT EMRE ALTIOK
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağının Gürcistan – Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un memleketi Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, haberi anne Gülay Altıok ve baba İsa Altıok'a verdi. Öte yandan şehidin Kayseri'deki evine de giden heyet, şehadet haberini şehidin hamile eşine sağlık personeli eşliğinde verdi. Oğullarının şehadet haberi alan Altıok çifti, şehidin eşinin Kayseri'deki evine gitmek üzere yola çıktı. Komşu ve akrabalar ise aynı evde yaşayan şehidin dedesine taziyede bulundu. Ev ve sokağa da Türk bayrağı asıldı.
ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ AKIN KARAKUŞ'UN ŞEHADET HABERİ SAKARYA'DAKİ YAKINLARINA VERİLDİ
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un memleketi Sakarya'daki baba evine haber ulaştı.
SEHİT AKIN KARAKUŞ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Başçavuş Akın Karakuş'un Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki baba evine haber ulaştı.
Şehidin anne ve babasının Gümüşhane'de yakınlarının yanında bulunması nedeniyle şehadet haberi başka yakınlarına verildi. Ailenin oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin Amasya'nın Merzifon ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.
ŞEHİT ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN'IN AİLESİNE HABER VERİLDİ
Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın (37) memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine haber ulaştı.
ŞEHİT EMRAH KURAN
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken Gürcistan sınırında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın memleketi Muğla'nın Milas ilçesindeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini baba Osman Kuran ve anne Huriye Kuran'a verdi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
Yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın etti. Şehit Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İSTANBUL - ŞEHİT GÖKHAN KORKMAZ'IN AİLESİNE HABER VERİLDİ
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağında şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'deki ailesine haber verildi. Ailenin yaşadığı siteye Türk bayrakları asıldı.
ŞEHİT GÖKHAN KORKMAZ
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Kazada Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın Büyükçekmece'de yaşayan ailesine haber, İstanbul Merkez Komutanlığı'na bağlı askeri yetkililer tarafından verildi.
Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı.
ŞEHİT ATEŞİ AMASYA'YA DÜŞTÜ: ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ HAMDİ ARMAĞAN KAPLAN'DAN ACI HABER
Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden Amasyalı Hv. Uçk. Bkm. Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi memleketine ulaştı. Uçaktaki personellerden 10'unun Merzifon 5. Ana Jet Hava Üssü'nden gittiği öğrenildi.
Görev için gittikleri Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanması sonrası Gürcistan'da düşen uçakta uçuş ekibi dahil 20 personelden evli ve 2 çocuk babası Hamdi Armağan Kaplan'ın (40) acı haberi memleketi Amasya'yı hüzne boğdu. Şehidin Gümüşhacıköy ilçe merkezindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.