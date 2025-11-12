SON DAKİKA: Kahraman şehidimiz İlker Aykut'tan kahreden son mesaj! "Baba biz dönüyoruz..."

"BABA BİZ DÖNÜYORUZ"

Bir çocuk babası şehit İlker Aykut'un, uçağa binmeden hemen önce babası Ünal Aykut'u aradığı ve "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu öğrenildi. Bu son konuşma, ailenin acısını katladı.

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ'DA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Acı haberin ikinci adresi ise Kırklareli oldu. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın (27) Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine şehadet haberi, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından ulaştırıldı.