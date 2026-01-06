SON DAKİKA: Kapalıçarşı operasyonunda yeni dalga! 14 ilde 80 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde yapıldığı öğrenildi.
PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLADILAR
Yürütülen çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
68 GÖZALTI
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. 68 şüpheli gözaltına alındı.