SON DAKİKA: Kapalıçarşı operasyonunda yeni dalga! 14 ilde 80 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde yapıldığı öğrenildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLADILAR



Yürütülen çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.