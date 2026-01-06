Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı operasyonunda yeni dalga! 14 ilde 80 şüpheliye gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 6.01.2026 09:45 Son Güncelleme: 6.01.2026 10:10

Son dakika haberleri: İstanbul merkezli yürütülen dev yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında düğmeye basıldı. "Kapalıçarşı ve Venüs" dosyası kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonunda, 14 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Milyonlarca liralık mal varlığına el konulurken, suç gelirlerinin nasıl aklandığına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İHA Yaşam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, Kapalıçarşı ve Venüs dosyaları özelinde yapıldığı öğrenildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN AKLADILAR

Yürütülen çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

68 GÖZALTI

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. 68 şüpheli gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde paravan şirket sahipleri ile para trafiğini sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

