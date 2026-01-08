SON DAKİKA... Kapalıçarşı’da kara para operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında Samsun'da 1'i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin, Samsun Adliyesi'nden İstanbul Adliyesi'ne Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.