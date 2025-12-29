Son Dakika: Kar tatili olan illere bir yenisi eklendi! 29 Aralık (bugün) hangi illerde okullar tatil oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından kar yağışı megakentlerden Anadolu'nun iç kesimlerine kadar geniş bir alanda etkisini gösterdi. Gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle birçok ilde buzlanma ve don riski zirveye ulaştı. 29 Aralık Pazartesi sabahı itibarıyla öğrencilerin güvenliğini önceliğe alan Valilikler, tatil haberlerini duyurdu. Bazı illerde eğitime il genelinde ara verilirken, bazı bölgelerde ise sadece taşımalı eğitim yapan okullar tatil edildi. İşte il il güncel durum.
Yoğun kar yağışı pek çok ilde "okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Konuyla ilgili gözler Valilik açıklamalarına dönerken resmi açıklamalara göre bugün eğitime ara verilen il ve ilçeler şunlardır:
Diyarbakır Valiliği'nden kar tatili haberi geldi!
İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle; vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kastamonu'da gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Kastamonu Küre Kaymakamlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Kastamonu'nun Küre ilçesinde okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
Zonguldak'ta gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından Zonguldak Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre Zonguldak'ta okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullar pazartesi günü tatil edildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada,
"İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.
MUŞ
Muş'ta eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Muş Valiliği'nden yapılan duyuruda, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime bugün, 1 gün süreyle ara verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle bugün 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 taşımalı okulda eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızlan Ortaokulu ile Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiği bildirildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği göz önünde bulundurularak karar alındığı belirtilen açıklamada, hava şartlarının seyrine göre sürecin yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Ayrıca, veliler ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmeleri de istendi.
Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi. Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının bugün il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bugün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Vali Tuncay Akkoyun da NSosyal hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Okullarımıza güvenli ulaşımınızla ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.
Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün için taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."
Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."
Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle bugün il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir günlük ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Siirt`in Eruh ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Tokat`ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Bilecik`in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.