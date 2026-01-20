SON DAKİKA... Karabük’te kızının sevgilisini av tüfeğiyle vurmuştu: O baba adliyeye sevk edildi!

Bu sırada Murat K.'nin evinin camından çevreye rastgele ateş açtığı, silah sesleri nedeniyle mahallede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gence, olay yerinde bulunan veteriner hekim Ahmet Okan Güneş tarafından sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.