SON DAKİKA: Karadeniz’de sel faciası! Bir gecede 300 kg yağış: 100 yıllık köprü yıkıldı! Bakanlar bölgede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından dün başlayan şiddetli sağanak, özellikle Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'u olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Rize'de derelerin su seviyeleri hızla yükseldi, taşkınlar ve heyelanlar meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD, jandarma ve belediye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
ULAŞIM DURDU, BUNGALOVLAR SELE KAPILDI
Sel felaketi, bölgenin altyapısını ciddi şekilde etkiledi. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolundaki bir köprünün çökmesi sonucu turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşım durdu.
Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video
Sel sularına kapılan iki iş makinesi ve bir kamyonun operatörleri, yağış uyarısını dikkate alıp çalışmaları durdurmaları sayesinde facianın eşiğinden döndü. Ayrıca Ardeşen'de dere kenarında bulunan iki bungalov da sele kapılarak yıkıldı. Kent genelinde 343 köy yolundan 26'sı ulaşıma kapandı.
BAKANLAR BÖLGEDE: "ÖNCELİK GÜVENLİK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, afetten etkilenen Rize'ye gelerek incelemelerde bulundu. Geceyi bölgede geçiren bakanlar, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak, alınacak önlemleri değerlendirdi.
"276 KG YAĞMUR DÜŞTÜ"
İkizdere'deki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Dün sabahtan itibaren başlayan yağış Giresun'un doğusu, Trabzon'un bir kısmı ama daha çok Rize ilimizde etkili oldu. Yağışın başından itibaren 276 kg'a kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da 1 yılda yağan yağmurun yüzde 10'u kadar bir miktar. Meteorolojinin uyarıları üzerine valililerimizin ve belediye başkanlarımızın koordinasyonunda dün akşam saatlerinden itibaren özellikle dere kenarındaki olan yerleşimler boşaltılmıştı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı. Yağmur hala devam ediyor" diye konuştu.
"AYDER VE OVİT YOLU KAPALI"
Afetin 3 noktada etkili olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar var ve tek şeritten de olsa bir ulaşım sağlanıyor. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasında özellikle tünel inşaatlarının olduğu yakın bölgelerde yol birkaç noktadan kesilmiş durumda. Uzak yayla yollarından ulaşım sağlanıyor ancak bu acil durumlar için kullanılıyor. Hemen oradaki ekiplerimiz iş başında müdahale etmeye devam ediyorlar, yağmur devam ediyor ve su seviyesi ciddi şekilde yükselmiş durumda. Çayeli Kaptanpaşa'ya da gittik. Orada tek noktada yol kesilmiş durumda. Alternatif köy yollarından ulaşım sağlanıyor. Orada çok önemli bir problem yok.
Muhtemelen sabah saatlerinde ekiqplerimiz müdahale ederek oradaki geçişi tamamlamış olacaklar. Rize ile Erzurum arasındaki en önemli yolumuz olan İyidere-İkizdere yolunda İkizdere'ye 2 km mesafede yan dereden gelen suyun çok yoğun bir şekilde gelmesi ve ana derenin de kabarması sonucunda köprü bu kesiti taşıyamadı, suyu, debiyi taşıyamadı ve köprünün üzerinden aktığı için şu anda hemen arkamızdan bir geçiş veremiyoruz. Ekiplerin de çalışabilme imkanı debiden dolayı henüz yok maalesef ama takip ediyoruz. Hemen arkamızdaki ilçemizde İkizdere'de bekleyen ekipleri orada misafir ediyoruz. AFAD'ımızla, Kızılayımızla, belediyemizle, valiliğimizle, kaymakamlığımızla.
Burayı açar açmaz bu yola, ana yolu trafiği açmış olacağız. Yağmur devam ediyor. Alınması gereken önlemleri aldık. Şu anda bir ekip ekipman anlamında herhangi bir problem yok. Bugün olan olayda yine bu İkizdere yolunda beş vatandaşımız bir aracın yoldaki oluşan bir çukura düşmesi sonucunda yaralanmıştı. Onların da sağlık durumları iyi çok şükür.
Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Bütün ekibimizle beraber biz geceyi ve devamında da sabahı takip edeceğiz. Allah-u Teala beterinden saklasın. Bir dediğim gibi bir kaybımızın olmaması bizim için teselli. Olayın vahameti, büyüklüğü gerçekten yaygın bir coğrafyaya yayılmış durumda. Biz de yakından heyetimizle beraber takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
"ERKEN UYARI CAN KURTARDI"
"Özellikle tesislerin boşaltılması, Bungalow tipi yerlerin ve otellerin boşaltılması çok çok önemli" Bakan Bak ise yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Bakan Bey'le beraber geldik. Yukarıda kontrolü bir şekilde arkadaşlarımız herkes görevinin başında. Tabii bizim vatandaşlarımızdan ricamız lütfen dere kenarlarına yaklaşmasınlar. Tehlikeli yerlerde bulunmasınlar. Kendilerine dikkat etsinler.
Çok çok önemli. Sık sık valilik anons ediyor. Köylerde muhtarlarımız ve ilgili kişiler, kaymakamlıklar anonslarda bulunuyor. Tabii iklim değişikliği nedeniyle yağmur rejimleri meydana gelen bu tip yoğun yağışlar, bakanımızın da ifade ettiği 270 kilograma gelen yüksek yağış, yağış devam ediyor. Biz burada kalacağız, takip ediyoruz. Bütün ekipler sahada. Özellikle de tesislerin boşaltılması, Bungalow tipi yerlerin ve otellerin boşaltılması çok çok önemli. Can kaybı olmadığı için çok çok seviniyoruz. Tekrar söylüyoruz. Uyarıyoruz. Lütfen dere kenarlarından riskli yerlerden uzak duralım. Bu çok çok önemli. 33 tane yol köy yolu kapalıydı. 23'ünü açtılar. Şu anda 10 tane köy yolu kapalı" bilgisini paylaştı.
TARİHİ KÖPRÜLER VE HEYELANLAR KAMERADA
Yağışlar Artvin'i de vurdu. Borçka ilçesinde Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, köprünün aniden çöküşü ve çevredeki gençlerin hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan, Çamlıhemşin'de yolda çalışma yapan bir iş makinesi operatörü, heyelanı son anda fark ederek toprak altında kalmaktan kurtuldu. Bu tehlikeli anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
RİZE VE ARTVİN İÇİN TURUNCU ALARM YENİDEN VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgenin yüksek kesimlerinde devam eden yağışlar nedeniyle daha önce verilen sarı kodu, turuncu seviyesine yükseltti. Yetkililer, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin için yeni sel, taşkın ve heyelan riskine karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.
Tüm bu felaket tablosuna rağmen, Fırtına Vadisi'ndeki rafting tutkunlarının yükselen nehirde rafting yapmaya devam etmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Ekiplerin onarım çalışmaları sürerken çekilen bu görüntüler, dereye akan çamurlu suyla birleşerek olağan dışı bir manzaraya sahne oldu.