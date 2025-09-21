Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 21.09.2025 | 08:44 Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi, yayla yollarında da tehlikeye yol açtı. Koçdüzü Yaylası yolunda mahsur kalan yaylacılara yardım için çalışan ekipler ölümden döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çamlıhemşin ilçesinde aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketi yayla yollarının da kapanmasına neden oldu. Çamlıhemşin'e bağlı Dikkaya Köyü Koçdüzü Yaylası'nın kapanan yolunda gönüllülerin de desteğiyle yürütülen yol açma çalışmalarında esnasında ise toprak kayması meydana geldi. Çalışmaların sürdüğü bölgede yamaçtan kayan toprak kütlesi nedeniyle zor anlar yaşanırken iş makinesi operatörü yaptığı manevrayla olası faciadan son anda kurtuldu. Bölgede bulunan vatandaşlar da büyük bir tehlike atlattı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede ekiplerin riskli alanlarda güçlükle çalışmalarını sürdürdüğü, yayla yollarının yeniden ulaşıma açılması için kesintisiz mücadele edildiği öğrenildi.