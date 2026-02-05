SON DAKİKA | Karaköy İskelesi’nde akılalmaz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Karaköy İskelesi'nde sabah saatlerinde denizden çıkarılan kadın cesedi paniğe neden oldu. Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk kontrollerde cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri ekipleri iskele çevresinde güvenlik önlemleri alırken, meraklı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.