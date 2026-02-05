SON DAKİKA | Karaköy İskelesi’nde akılalmaz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Karaköy İskelesi'nde sabah saatlerinde denizden çıkarılan kadın cesedi paniğe neden oldu. Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk kontrollerde cesedin üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri ekipleri iskele çevresinde güvenlik önlemleri alırken, meraklı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kadın cesedi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı, cinayet mi yoksa kaza sonucu mu meydana geldiğinin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.