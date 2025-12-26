SON DAKİKA... Karaman’da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini boğup intihar etti!

2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya da konuşmak için eşinin evine gitti. Bir süre sonra kızlarından haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Adrese gidip, itfaiyeden yardım isteyen ekipler, evde çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. İncelemede; Mithat Çetinkaya'nın eşi Fatma Çetinkaya'yı boğduktan sonra tavana bağladığı iple intihar ettiğini belirledi.