Son dakika | Kartalkaya davasında karar açıklandı: Otel sahibi Halit Ergül’e müebbet hapis

Son dakika... Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.
Kartalkaya davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
MÜEBBET VERİLENLER
Otel müdürü Zeki Yılmaz, Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, İtfaiye vekili Kenan Coşkun, er İrfan Acar, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e de ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.
