Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Kartalkaya davasında karar açıklandı: Otel sahibi Halit Ergül'e müebbet hapis
Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:16 Son Güncelleme: 31.10.2025 14:45

Son dakika | Kartalkaya davasında karar açıklandı: Otel sahibi Halit Ergül'e müebbet hapis

Son dakika... Kartalkaya davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Verilen cezalarda indirim uygulanmadı.

Son dakika | Kartalkaya davasında karar açıklandı: Otel sahibi Halit Ergül’e müebbet hapis

Son dakika... Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Kartalkaya davasında karar açıklandı. Otel sahibi Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

MÜEBBET VERİLENLER

Otel müdürü Zeki Yılmaz, Otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, İtfaiye vekili Kenan Coşkun, er İrfan Acar, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'e de ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Kartalkaya davasında karar açıklandı: Otel sahibi Halit Ergül'e müebbet hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz