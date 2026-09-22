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Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:31 Son Güncelleme: 22.09.2026 15:32

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Emin Olcay adliyeye geldi! Vadi'nin Ömer Baba'sıydı...

SON DAKİKA | Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir adım atılmıştı. Diziye yönelik FETÖ incelemesi kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu'da "Ömer Baba" karakterini canlandıran Emin Olcay bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Emin Olcay adliyeye geldi! Vadi’nin Ömer Baba’sıydı...
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SON DAKİKA | Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Ömer Baba' karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

'ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'

Adliye girişinde konuşan oyuncu Emin Olcay, "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, biliyorsunuz. Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra. Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KURTLAR VADİSİ PUSU #KAŞİF KOZİNOĞLU

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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Emin Olcay adliyeye geldi! Vadi'nin Ömer Baba'sıydı...
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