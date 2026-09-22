SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturması: Emin Olcay adliyeye geldi! Vadi’nin Ömer Baba’sıydı...

'ŞU ANDA SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK'

Adliye girişinde konuşan oyuncu Emin Olcay, "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, biliyorsunuz. Savcıyla bir görüşelim, ondan sonra. Size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim. Başka hiçbir şey söyleyecek durumda değilim. Sadece ifademi vereyim, ondan sonra müsait olabilirsek görüşürüz sizlerle" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör