Son dakika: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 gözaltı daha! Cezaevi müdürü de listede

NE OLMUŞTU?

Yürütülen dosyada ilk soruşturmayı kapatarak takipsizlik kararı veren ve daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay yeri incelemesine katılan ve yine FETÖ kapsamında ihraç edilen dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınan ilk isimler oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

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