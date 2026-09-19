Son dakika: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 4 gözaltı daha! Cezaevi müdürü de listede

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın; "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.
ŞAFAK VAKTİ İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma çerçevesinde tespit edilen şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde İstanbul ve Tekirdağ'da önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin ikametgahlarında arama, el koyma ve yakalama işlemleri icra edildi.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında aralarında dönemin cezaevi yönetiminden isimlerin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Yürütülen dosyada ilk soruşturmayı kapatarak takipsizlik kararı veren ve daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile olay yeri incelemesine katılan ve yine FETÖ kapsamında ihraç edilen dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alınan ilk isimler oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan "Örgüt üyeliği" suçundan tutuklanmıştı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.