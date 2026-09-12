SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun cinayetini aydınlatmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Gazeteci Selahattin Günday ile acil tıp teknisyenleri Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ

Kameraman İdris Tiktikçi, ambulans şoförü Ahmet Gönşen Erdoğan ve ATT personeli Nesrin Kaya hakkında Yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol talep edilirken, cezaevi kampüsü içerisinde bulunan doktor Turgay Tamer, ATT personeli Tuba Koç ve ambulans şoförü Mahmut Arslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorguları sürüyor.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör