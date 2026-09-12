Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.09.2026 23:13 Son Güncelleme: 13.09.2026 00:54

SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheliye adli kontrol verildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
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Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun cinayetini aydınlatmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Gazeteci Selahattin Günday ile acil tıp teknisyenleri Özlem Uslu ve Emre Atmaca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ

Kameraman İdris Tiktikçi, ambulans şoförü Ahmet Gönşen Erdoğan ve ATT personeli Nesrin Kaya hakkında Yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol talep edilirken, cezaevi kampüsü içerisinde bulunan doktor Turgay Tamer, ATT personeli Tuba Koç ve ambulans şoförü Mahmut Arslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şüphelilere yöneltilen suçlamaların tüm şüpheliler yönünden 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme suçu', ayrıca Gazeteci Selahattin Günday'ın da 2937 sayılı MİT Yasası Kanunu'na muhalefet suçundan mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheliye adli kontrol verildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#KAŞİF KOZİNOĞLU

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SON DAKİKA | Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
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