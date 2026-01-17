Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Kaskını kız arkadaşına veren Kadir Akbulut hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş...
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:41 Son Güncelleme: 17.01.2026 12:52

SON DAKİKA… Kaskını kız arkadaşına veren Kadir Akbulut hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş...

SON DAKİKA… Antalya’da sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile fenomen Kadir Akbulut, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Akbulut’un kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi. Öte yandan feci kazayla ilgili ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK Yaşam
Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Kadir Akbulut'un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşak sisteminde Mithatpaşa Caddesine gitmekte olan Mehmet T. I.'nın kullandığı 07 LNC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı.

FECİ KAZADA AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.

KAHREDEN DETAY: KASKINI KIZ ARKADAŞINA VERMİŞ...

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşına verdiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan çıkan bir otomobil ile motosikletin çarpışması ve ardından motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut'un araca çarpıp olduğu yere düşmesi, arkasındaki Melike D'nin ise metrelerce savrulup yola düşme anı yer aldı.

Kazanın meydana geldiği kavşakta sıklıkla motosiklet kazalarının yaşandığı öğrenildi.

