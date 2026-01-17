SON DAKİKA… Kaskını kız arkadaşına veren Kadir Akbulut hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı: Ölüme böyle gitmiş...

FECİ KAZADA AĞIR YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. ve otomobilde yolcu olarak bulunan İsmehan I. yaralandı.