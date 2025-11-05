SON DAKİKA: Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor! Anne-oğul 3 gündür aranıyor! Son anları ortaya çıktı

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, bölgede geniş çaplı bir arama operasyonu başlatılmıştı. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ekipleri ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personeli, zamanla yarışarak çalışmalarını sürdürüyor.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI: İŞTE SON İPUÇLARI!
Anne ve oğlunun en son görüldüğü yönündeki ihbarların yoğunlaştığı Alantepe ve Köseali köyleri civarındaki çalışmalar, ortaya çıkan görüntülerle daha da kritik hale geldi.
Kaybolan anne ve oğlun, Köseali köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan anları gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, Bozkurt ilçesi yönünden saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlun, yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtikleri belirlendi. Bu kısa süre ve hareket yönü, ekiplerin arama rotasını belirlemede önemli bir ipucu sunuyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Ekipler, özellikle engebeli ve ormanlık arazide yoğunlaşmış durumda. Havadan Tarama: AFAD ekipleri, kayıp anne ve oğlun izini sürmek için dron (İHA) ile havadan detaylı tarama yapıyor. Jandarma arama kurtarma köpekleri, hassas burunlarıyla kayıp kişilere ait olası izleri tespit etmek için çalışmalara eşlik ediyor.
Helvacı ailesinin kayboluşuna dair gelen tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilirken, özellikle son görüldükleri bölge olan Köseali çevresinde kara arama ekiplerinin yoğun çabası dikkat çekiyor.
Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan gelecek umutlu bir haberi bekleyen yakınları ve tüm Türkiye, ekiplerin çalışmalarından gelecek son gelişmelere odaklanmış durumda.