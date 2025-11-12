Son dakika | Kastamonu’da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve Osman Helvacı’nın ölümünde yeni detaylar: Anneyi son gören mahalle sakini SABAH’a konuştu

ANNEYİ SON GÖREN MAHALLE SAKİNİ SABAH'A KONUŞTU

2 Kasım günü anne ve çocuğunu gördüğünü ifade eden Köseali Mahalle sakini Aysel Şahin, "Evin önünden geçerken kadın ve çocuğu gördüm, Tanımayınca dedim ki hoşgeldiniz gelin bakalım buraya dedim. Kime geldiniz, kime gittiniz? Sordum. Bir şey söylemedi. Yanıma geldi. Kapının önünde duran böğürtlen ağacından bir böğürtlen aldı çocuğuna verdi. Oradan gitti kendi çeşmeden su içti. Bu yol Bozkurt'a gider mi diye sordu ben de hayır ters gelmişsin bu yol Bozkurt'a gitmez dedim geri döndüler" ifadelerini kullandı.