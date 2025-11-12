Son dakika | Kastamonu’da cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ve Osman Helvacı’nın ölümünde yeni detaylar: Anneyi son gören mahalle sakini SABAH’a konuştu

Son dakika: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı (43) ve 5 yaşındaki oğlu için süren arama çalışmaları acı bir haberle sonuçlandı. Önce 5 yaşındaki Osman ardındaysan da Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulundu.
ANNE ÜZERİ ÇIPLAK BULUNMUŞ
Öte yandan oğlunun 50 metre ilerisinde bulunan anne Huriye Helvacı'nın bulunduğu esnada üzerinin çıplak olduğu, kıyafetlerinin ise 25 metre ileride bulunduğu öğrenildi.
ANNEYİ SON GÖREN MAHALLE SAKİNİ SABAH'A KONUŞTU
2 Kasım günü anne ve çocuğunu gördüğünü ifade eden Köseali Mahalle sakini Aysel Şahin, "Evin önünden geçerken kadın ve çocuğu gördüm, Tanımayınca dedim ki hoşgeldiniz gelin bakalım buraya dedim. Kime geldiniz, kime gittiniz? Sordum. Bir şey söylemedi. Yanıma geldi. Kapının önünde duran böğürtlen ağacından bir böğürtlen aldı çocuğuna verdi. Oradan gitti kendi çeşmeden su içti. Bu yol Bozkurt'a gider mi diye sordu ben de hayır ters gelmişsin bu yol Bozkurt'a gitmez dedim geri döndüler" ifadelerini kullandı.
HALİNDE EN UFAK BİR FARKLILIK HİSSETMEDİM
Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun gayet normal olduğunu dile getiren Şahin, "Hiç böyle panik korku bir şey yoktu. Gayet normaldi çok sakin bir kadındı. Üstleri başları tertemizdi. Sonra bulundukları yere doğru yollan gittiler" dedi.
EKİPLERİ AŞAĞIYA BEN İNDİRDİM
Osman bulunduğu esnada bölgenin sarp ve yoğun ormanlık olması nedeniyle ekiplere yardım ettiğini söyleyen Hakkı Şahin ise, "Ben araziyi biliyorum diye beni aradılar, Gittim indirdim ekipleri. Çocuk yüz üstü yatıyordu. Üzerini kapattılar. Oraya inmek çok zor. Ben çok şaşırdım. Komutanlar da şaşırdı. Hakikaten inmek zor nasıl indiler anlamış değilim" diye konuştu.
OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Köseali köyünde 2 Kasım'dan beri haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın dün ilçe yakınındaki ormanlık arazide cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirilen anne ile oğlunun cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Kastamonu'ya gönderildi.
ANNENİN KAYIP TELEFONU ARANIYOR
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan anne ile oğlunun cenazelerinin bulunduğu bölgede yapılan arama AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafından annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.