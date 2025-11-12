SON DAKİKA… Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Huriye Helvacı ile Osman’ın ölümünde kan donduran detay: Üzerinde kıyafetleri yoktu!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı, Kastamonu Bozkurt'taydı. 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman, 2 Kasım'da kayıplara karıştı. Anne ile oğlunu bulmak için hemen arama çalışmalarına başlandı.
HURİYE HELVACI'NIN TELEFONUNDA SIR 30 SANİYE...
Anne Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı.
CANSIZ BEDENLERİ 50 METRE MESAFEDE BULUNDU
Alınan bilgiye göre anne ile oğlunun cenazeleri arasında 50 metrelik bir mesafe vardı. Alınan ilk bilgiye göre cenazelerde darp izi yoktu ve vücut bütünlüğü bozulmamıştı. Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı'nın cenazeleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebeplerinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı. Anne ile oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri sonrası Kastamonu'ya götürülerek defnedileceği açıklandı.
Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı.
ESKİ ENİŞTE CANLI YAYINDA: 12 GÜN BOYUNCA GÖRÜŞTÜK...
Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden Mustafa Uzun "Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı. Uzun, "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanında oluyordu. Telefonla konuşuyorduk. Benimle dertleşiyordu, ailesiyle ilgili durumları anlatıyordu" ifadelerini kullandı. Uzun, Helvacı'nın kaybolduğu gün de telefonda görüştüklerini anlattı.
KAN DONDURAN AYRINTI: ANNENİN ÜZERİNDE KIYAFETLERİ YOKTU!
Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı anne ile oğlunun ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntıları açıkladı. "Önce Osman Helvacı 50 metre uzağında anne Huriye Helvacı 25 metre uzağında da kadının kıyafetleri bulundu. Annenin üzerinde kıyafetlerinin olmaması şüpheli" ifadelerini kullandı. Anlı, ""Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Kıyafetler uzağında bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş" bilgilerini de paylaştı.
Annenin üzerinde cinayet şüphesinin olmayışı, akıllara cinayet ihtimalini getirirken şüpheler enişte Mustafa Uzun ile Uzun'un dayısı Mehmet Battal'ın üzerine yoğunlaştı.
ESKİ ENİŞTEDEN KAFA KARIŞTIRAN HAMLE: ARAMA VE MESAJ KAYITLARINI SİLMİŞ!
Mustafa Uzun savcılıktaki ifadesinde 12 gün boyunca görüştüğü Huriye Helvacı'nın numarasını cep telefonuna kaydetmediğini söyledi. Öte yandan anne ile oğlu kaybolduktan sonra Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği tespit edildi. Huriye Helvacı'nın çantasının bulunduğu ancak cep telefonun hala kayıp olduğu öğrenildi.