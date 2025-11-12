SON DAKİKA… Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Huriye Helvacı ile Osman’ın ölümünde kan donduran detay: Üzerinde kıyafetleri yoktu!

KAN DONDURAN AYRINTI: ANNENİN ÜZERİNDE KIYAFETLERİ YOKTU!

Bugünkü canlı yayında ise Müge Anlı anne ile oğlunun ölümüyle ilgili kan donduran ayrıntıları açıkladı. "Önce Osman Helvacı 50 metre uzağında anne Huriye Helvacı 25 metre uzağında da kadının kıyafetleri bulundu. Annenin üzerinde kıyafetlerinin olmaması şüpheli" ifadelerini kullandı. Anlı, ""Üzerlerinde herhangi bir darp izi yok. Herhangi bir hayvan saldırısı da olmamış. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Annenin durumu olayın şüpheli olduğunu gösteriyor. Oraya neden gitti? Orası orman kesim alanı. Anne oğulun orada ne işi vardı? Kadın neden çırılçıplak soyulmuştu? Kıyafetler uzağında bulundu. Bu kadınla çocuğun başına biri bir iş getirmiş" bilgilerini de paylaştı.