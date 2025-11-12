Video Yaşam Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video
Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video

Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video

12.11.2025 | 12:58

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı söylenen Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunduğunda çıplak olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video 05:03
Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video 12.11.2025 | 12:58
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Osman’ın, kreşte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Dere yatağında cansız bedeni bulunan Osman'ın, kreşte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.11.2025 | 11:43
Kış sebzesi ıspanakta hasat bolluğu | Video 04:41
Kış sebzesi ıspanakta hasat bolluğu | Video 09.10.2025 | 11:22
Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş | Video 08:13
Kayıp annenin cesedini kuzgunu takip eden vatandaşlar bulmuş | Video 12.11.2025 | 10:19
Vatandaştan örnek davranış! Kuyumcunun fazla ödemesini iade etti | Video 01:14
Vatandaştan örnek davranış! Kuyumcunun fazla ödemesini iade etti | Video 12.11.2025 | 10:19
Edirne’de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video 01:43
Edirne'de köpek toplama görüntüleri tepki çekti | Video 12.11.2025 | 08:44
Ataşehir’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 02:35
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı | Video 12.11.2025 | 08:44
Ankara’da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 03:04
Ankara'da otomobil durağa daldı! O anlar kamerada | Video 12.11.2025 | 08:44
Markette şeker dökme uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video 02:48
Markette "şeker dökme" uyarısı satırlı kavgayla bitti | Video 12.11.2025 | 08:44
Esenyurt’ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 03:11
Esenyurt'ta fırında yaşanan yumruk yumruğa alacak kavgasının detayları ortaya çıktı | Video 11.11.2025 | 16:37
Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video 02:18
Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video 11.11.2025 | 16:19
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:37
Elazığ’da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 11.11.2025 | 16:16
Manisa’da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 00:52
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü gözaltına alındı | Video 11.11.2025 | 16:01
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 01:04
Husumetlisini, otomobil ile çarpıp demir çubukla döverek öldüren şüphelinin yakalanma anı kamerada | Video 11.11.2025 | 16:00
İzmir’de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 01:30
İzmir'de sağanak hayatı felç etti! Göle dönen cadde ve sokaklar böyle görüntülendi | Video 11.11.2025 | 16:00
Pişkin hırsız kuyumcudan çaldığı altınlarla yakalandı: İyi ettiniz akşam televizyona çıkar | Video 01:40
Pişkin hırsız kuyumcudan çaldığı altınlarla yakalandı: "İyi ettiniz akşam televizyona çıkar" | Video 11.11.2025 | 15:57
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:54
İstanbul’da narkotik operasyonu: 494 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 11.11.2025 | 15:56
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 06:57
9 gündür aranan kayıp annenin cesedi, çocuğunun cesedinin 200 metre ilerisinde bulundu | Video 11.11.2025 | 15:56
Müge Anlı’dan ’Yeşil Vatan Seferberliği’ne fidanlarla destek | Video 06:57
Müge Anlı'dan 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne fidanlarla destek | Video 11.11.2025 | 12:01
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3’e yükseldi | Video 04:17
Büyükçekmece’de dehşette ölü sayısı 3'e yükseldi | Video 11.11.2025 | 11:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY