Oğlundan sonra Huriye Helvacı da ölü bulundu! Anne ve oğlu cinayete mi kurban gitti? | Video

12.11.2025 | 12:58

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı söylenen Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunduğunda çıplak olduğu öğrenildi.