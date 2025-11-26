SON DAKİKA… Kastamonu’da Huriye Helvacı ile Osman’ın ölümünde çarpıcı gelişme: Baba Bayram Helvacı hakkında şok iddia!

SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da evlerinden ayrılan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 günün sonunda cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda, 2-4 Kasım'da telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı anlaşıldı.
CANSIZ BEDENİ ÇIPLAK BULUNDU… ENİŞTEDEN ŞÜPHELİ İFADELER!
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda ortaya çıkan her detay şaşkınlık yarattı. 200 kişilik arama kurtarma ekibi, 50 metre mesafeyle anne ve oğlunun cansız bedenini bulurken, Huriye Helvacı'nın cesedinin tamamen çıplak şekilde olması 'cinayet' şüphesini artırdı. Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
"12 GÜN BOYUNCA KONUŞTUK, YÜRÜDÜK, DERTLEŞTİK…"
Huriye Helvacı ile kaybolmadan önce görüştüğünü itiraf eden eski enişte Mustafa Uzun "24 Ekim'den sonra samimi olduk. 12 gün boyunca görüştük. 2 gün 20 kilometre yürüyüş yaptık. Oğlu Osman da yanındaydı. Oğluna 'Sakın babana enişteyle görüştüğümüzü söyleme' diyordu. Telefonla konuşuyorduk" ifadelerini kullandı. Öte yandan şüpheli ifadeleri ve davranışlarıyla dikkat çeken Mustafa Uzun'un anne ile oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını sildiği, numarasını da değiştirdiği ortaya çıktı.
BELDE KIRIK, HİPOTERMİ VE…
Anne ile oğlunun sır kaybı ve sır ölümüyle ilgili gözler adli tıptan çıkacak ön rapordaydı. Öyle ki Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği vurgulandı. 5 yaşındaki Osman'ın belinde kırıklara rastlandı. Tamamen çıplak halde bulunan anne Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı.
BIYIKLARINI NEDEN KESTİ?
Anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün buluşmak için sözleştikleri Mustafa Uzun ile ilgili çarpıcı bir görüntüye ulaşıldı. Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın kayboldukları gün ilçe merkezinden Köseali köy yoluna döndükleri anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olaydan bir gün önce Mustafa Uzun'un da o kamera tarafından görüntülendiği anlar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yayınlandı.
Uzun'un 1 Kasım günü bıyıklarının olduğu, anne ile oğlu kaybolduktan sonra bıyıklarını kestiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın "Sen Huriye Helvacı ve oğlu Osman kaybolduktan sonra bıyıklarını kestin mi?" sorusunu üzerine panikleyen Uzun'un "Hatırlamıyorum. Ne yani bıyığımı kesince tanınmayacak mıyım?" cevabı ise şüpheleri artırdı. Elektronik kelepçe takılan Mustafa Uzun hakkındaki denetimli serbestlik tedbiri kaldırılırken, sır cinayetle ilgili şüphelerin odağında bu kez Bayram Helvacı vardı.
BAYRAM HELVACI NE SAKLIYOR?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir kişi, baba Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığını açıkladı. Aracı olmadığı için arama çalışmalarına gitmediğini söyleyen Bayram Helvacı'nın eşi ve oğlu kaybolduktan 1 gün sonra polise gittiği ortaya çıktı. Öte yandan Bayram Helvacı'nın eşi Huriye Helvacı'ya şiddet uyguladığı iddiası da ortaya atıldı.
"HURİYE EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORDU… DAYAK SESLERİNİ DUYUYORDUK"
Canlı yayına bağlanan bir izleyici "Huriye Helvacı eşinden şiddet görüyordu. Dayak sesleri kahveye kadar geliyordu. Kolunu ayağını kırdığını duyduk" dedi.
"KOCAMDAN BIKTIM BIRAKIP GİDECEĞİM" DEDİ Mİ?
Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ı minibüste gören bir görgü tanığı ise "Kocamdan bıktım, evi terk edeceğim demişti. Eşim şiddet gösterdi, kolum kırıldı. Benim param var. İstanbul'da evimiz var. Bırakıp gideceğim artık dayanamıyorum. Öfkesini hırsını kusuyordu. Eşine sürekli küfür ediyordu" iddialarında bulundu.
"ARAMA ÇALIŞMALARINA 3. GÜN KATILMIŞ"
Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe, Bayram Helvacı'ya tepki gösterdi. "İlk 2 gün çıkmamış. 3. Gün arama çalışmalarına katılmış. Bayram neden o akşam karakola gitmeyip bekledi? Yeğenimin sesi hala kulaklarımda. Pazar günü bir düğüne gittim, oradakiler Bayram suçlu dedi. Karına üzülmedin. Çocuğuna da mı üzülmedin" dedi.
Canlı yayında iddiaları yalanlayan Bayram Helvacı, psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve geçmişte kendine de zarar verebildiğini söyledi.