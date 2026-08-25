Son dakika: Katıldığı yayınlarda devleti tehdit etmişti... Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında soruşturma tamamlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatmış, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında resen soruşturma başlatılan Ertürk gözaltına alınıp sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertürk hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

O SÖZLERİ YANINA KALMADI

Katıldığı bir yayında "İktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyorum" diyen Ertürk, TV kanalında ise, "Yarın bir gün biz bu iktidarı demokratik bir girişimle düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" demişti.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ertürk hakkında, "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan ve eylemi basın ve yayın yolu aracılığıyla gerçekleştirmesi nedeniyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan iddianamede Ertürk'ün; kamu görevi üstlenme, seçme-seçilme ehliyeti, velayet ve vesayet hakları gibi belli haklardan yoksun bırakılması talep edildi.