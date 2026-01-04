Son dakika: Kayıp Elif Kumal'dan acı haber! Cansız bedeni gölette bulundu...

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa'dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek verdi