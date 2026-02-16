SON DAKİKA: Kayseri’de vahşet! Eşi Rabia Alaca’yı boğazından keserek katledip kayınpederini aradı: Gel kızını al...

KATİL ZANLISININ SAVUNMASI: "ÖFKEME HAKİM OLAMADIM"

Tutuklu yargılanan Rahman Alaca, ifadesinde 8 yıllık evli olduklarını ve olaydan bir hafta sonra boşanma davalarının olduğunu belirtti. Eşinin sığınma evine gittiğini ve kendisini sevmediğini söylediğini iddia eden Alaca, "Öfkeme hakim olamadım, pişmanım" diyerek kendini savundu.