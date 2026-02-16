SON DAKİKA: Kayseri’de vahşet! Üniversite kampüsünde eski eşi Meliha Keskin’i katletmişti! Akılalmaz iddia: Can çekişirken videoya almış...

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi 4. sınıf öğrencisi Meliha Keskin, geçtiğimiz yıl kampüs girişinde eski eşi Ferhat Karakaya tarafından hayattan koparıldı.
MELİHA KESKİN
3 ÇOCUK ANNESİ MELİHA'NIN HAYALLERİ YARIM KALDI
Boşandıktan sonra öğretmenlik hayaliyle üniversiteye dönen 39 yaşındaki Keskin, okuluna girmek üzereyken pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay sonrası kaçan zanlı yakalanırken, 3 çocuk devlet korumasına alındı.
SANIKTAN AKILALMAZ SAVUNMA: "PSİKOLOJİM BOZULDU"
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ferhat Karakaya, cinayeti planlamadığını iddia ederek "Namus" ve "Psikoloji" savunmasına sığındı. Eski eşini suçlayan ifadeler kullanan Karakaya, "Öldürecek olsam boşanma aşamasında öldürürdüm. 3 yıldır psikiyatri ilacı kullanıyorum, konuşmak için gitmiştim" diyerek kendini savundu.
1500 KEZ TAKİP: HTS KAYITLARI YALANI ORTAYA ÇIKARDI
Mahkeme Başkanı, sanığın "tesadüfen gördüm" iddiasını HTS kayıtlarıyla çürüttü. Meliha Keskin'in evinin çevresindeki baz istasyonlarından sanığa ait 1500'e yakın sinyal kaydı tespit edildiği açıklandı. Sanık bu durumu, "Kendi gözümle görmek için takip ettim, otele gittiğini gördüm" şeklinde iddialarla geçiştirmeye çalıştı.
DEHŞET ANLARI: "CAN ÇEKİŞİRKEN KAYIT ALDI" İDDİASI
Duruşmanın en sarsıcı detayı ise maktul avukatları ve tanık beyanlarından geldi. İddiaya göre Ferhat Karakaya, ağır yaraladığı Meliha Keskin'in başında bekleyerek o anları cep telefonuyla videoya aldı ve bu görüntüleri yakınlarına gönderdi. Sanık ise "Yanına gidip video çekmedim, telefonun kilidini bile açamadım" diyerek suçlamaları reddetti.
EVLADINDAN ACI SÖZLER: "ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"
Duruşmada dinlenen çiftin oğlu H.K., babasının annesine sürekli iftira attığını ve tehdit ettiğini belirtti. H.K., "Babam, 'Annenin ölümü elimden olacak, gününü görecek' diyordu. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun alınmasına ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.