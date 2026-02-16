SON DAKİKA: Kayseri’de vahşet! Üniversite kampüsünde eski eşi Meliha Keskin’i katletmişti! Akılalmaz iddia: Can çekişirken videoya almış...

DEHŞET ANLARI: "CAN ÇEKİŞİRKEN KAYIT ALDI" İDDİASI

Duruşmanın en sarsıcı detayı ise maktul avukatları ve tanık beyanlarından geldi. İddiaya göre Ferhat Karakaya, ağır yaraladığı Meliha Keskin'in başında bekleyerek o anları cep telefonuyla videoya aldı ve bu görüntüleri yakınlarına gönderdi. Sanık ise "Yanına gidip video çekmedim, telefonun kilidini bile açamadım" diyerek suçlamaları reddetti.