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Giriş Tarihi: 17.7.2022 07:54 Son Güncelleme: 17.7.2022 08:24

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kayseri'de otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Mahsur kalan yolcular otobüsün camı kırılarak tahliye edilirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

DHA
Son dakika: Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: Kayseri-Sivas kara yolunda yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.



Kaza, 07.00 sıralarında Kayseri-Sivas kara yolunun 56'ncı kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarındaki Palas Kavşağı'nda meydana geldi.



Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içinde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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