SON DAKİKA... Kelimenin tam anlamıyla mucize! Kocaeli’de kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta 20 saat sonra bulundu!

Çayırova'daki evinden dün saat 18.00 sıralarında çıkan Aslan Delibalta'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ile Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) yönlendirildi.
Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında Delibalta'ya cep telefonuyla birkaç kez ulaşıldığı, ancak bulunduğu konuma ilişkin net bilgi veremediği belirtildi. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar sırasında Aslan Delibalta, bugün Gebze ilçesine bağlı kırsal Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Göleti çevresinde, bir vatandaş tarafından bulundu.