Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Kelimenin tam anlamıyla mucize! Kocaeli'de kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta 20 saat sonra bulundu!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 17:06

SON DAKİKA... Kelimenin tam anlamıyla mucize! Kocaeli'de kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta 20 saat sonra bulundu!

Kocaeli'de 70 yaşındaki Aslan Delibalta’dan haber alamayan yakınları polis ekiplerini aradı. Başlatılan arama çalışmalarında tam bir mucize yaşandı! Yaşlı adama 20 saat sonra ormanlık alanda sağ ulaşıldı!

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Kelimenin tam anlamıyla mucize! Kocaeli’de kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta 20 saat sonra bulundu!
  • ABONE OL

Çayırova'daki evinden dün saat 18.00 sıralarında çıkan Aslan Delibalta'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ile Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (GEAK) yönlendirildi.

Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında Delibalta'ya cep telefonuyla birkaç kez ulaşıldığı, ancak bulunduğu konuma ilişkin net bilgi veremediği belirtildi. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar sırasında Aslan Delibalta, bugün Gebze ilçesine bağlı kırsal Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Göleti çevresinde, bir vatandaş tarafından bulundu.

İlk müdahalesi sağlık personeli tarafından yapılan Delibalta, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aslan Delibalta'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Kelimenin tam anlamıyla mucize! Kocaeli'de kaybolan 70 yaşındaki Aslan Delibalta 20 saat sonra bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz