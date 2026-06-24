SON DAKİKA… Kendini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yapmıştı: Ferhat Aydoğan suç makinesi çıktı!

Adana nüfusuna kayıtlı olan Ferhat Aydoğan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehdit", "taksirle yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "hakaret", "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi.