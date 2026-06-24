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Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:47 Son Güncelleme: 24.06.2026 11:58

SON DAKİKA… Kendini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yapmıştı: Ferhat Aydoğan suç makinesi çıktı!

SON DAKİKA… Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp denetim yapan, o anları sosyal hesabından yayınlayan Ferhat Aydoğan dün gözaltına alındı. Hakkında kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan soruşturma başlatılan Aydoğan suç makinesi çıktı! İşte detaylar…

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Kendini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtıp denetim yapmıştı: Ferhat Aydoğan suç makinesi çıktı!
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SON DAKİKA... Edinilen bilgiye göre, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki kişilerin Afyonkarahisar'da bir AVM'de kamu görevlisi gibi hareket ederek iş yerlerinde denetim yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda durdurulan bir araçta yakalanan şüpheliler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan Ferhat Aydoğan'ın 9, E.V.'nin 6, M.G.'nin 6, E.V.'nin 4 ve Y.Y.'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adana nüfusuna kayıtlı olan Ferhat Aydoğan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehdit", "taksirle yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "hakaret", "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Daha önce de çeşitli soruşturmalara konu olduğu belirtilen Ferhat Aydoğan'ın geçmişte kendisini farklı unvanlarla tanıttığı, bazı kamu kurumlarının isim ve logolarını kullanarak sahte kimlik kartları hazırlattığı iddialarıyla gündeme geldiği kaydedildi. Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor

#AFYONKARAHİSAR #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #ADANA

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