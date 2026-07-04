Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Kene kabusu bu kez Tokat'ta! 60 yaşındaki çiftçi Ali Kolcu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 4.07.2026 11:33

SON DAKİKA... Kene kabusu bu kez Tokat'ta! 60 yaşındaki çiftçi Ali Kolcu hayatını kaybetti

Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan çiftçi Ali Kolcu (60) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Kene kabusu bu kez Tokat’ta! 60 yaşındaki çiftçi Ali Kolcu hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde çiftçilik yapan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı. Durumu fark eden Kolcu, keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Kolcu, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Kolcu, durumu ağırlaşınca 4 gün önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Ali Kolcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerin ardından Kolcu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TOKAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Kene kabusu bu kez Tokat'ta! 60 yaşındaki çiftçi Ali Kolcu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA