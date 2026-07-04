SON DAKİKA... Kene kabusu bu kez Tokat’ta! 60 yaşındaki çiftçi Ali Kolcu hayatını kaybetti

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Poyrazalan köyünde çiftçilik yapan Ali Kolcu'nun vücuduna kene yapıştı. Durumu fark eden Kolcu, keneyi kaşırken yanlışlıkla kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve yüksek ateş şikayeti bulunan Kolcu, yakınları tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.