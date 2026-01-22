Son dakika: Güllü soruşturmasında gözaltına alınan Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi

Arabesk müziğin efsane ismi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yeni ve dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ANNESİYLE HER TARTIŞMASINI SES KAYDI ALIP SEVGİLİSİ KERVANA GÖNDERMİŞTİ

Olayın ilk anından beri konuyu yakından takip eden SABAH, yapmış olduğu özel haberleri ile Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiğini ve kayıtları sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ilettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

KERVAN EMİNOĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yalova'da yüksekten düşerek hayatını kaybeden ünlü Şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu adliyeye sevk edildi.