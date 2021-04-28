Son dakika: Kırıkkale’de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!





Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri kazada araçta sıkışan 37 yaşındaki Nahide Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin ağacı ve aracı kesmesiyle araçtan çıkarıldı.