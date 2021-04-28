Son dakika: Kırıkkale’de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve 5 aylık bebek de yaralandı. Sürücü Mustafa Ö. (41) idaresindeki kamyonet, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 35. Kilometre Keskin ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaymesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca saplandı.
Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri kazada araçta sıkışan 37 yaşındaki Nahide Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin ağacı ve aracı kesmesiyle araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ö. ile 5 aylık bebek Hiranur Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ölen kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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