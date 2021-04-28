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Giriş Tarihi: 28.4.2021 09:39 Son Güncelleme: 11.10.2021 09:16

Son dakika: Kırıkkale'de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Son dakika: Kırıkkale’de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi:Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde acı bir olay yaşandı. Kamyonetin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu anne hayata gözlerini kapadı. Baba ve 5 aylık bebek ise yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve 5 aylık bebek de yaralandı. Sürücü Mustafa Ö. (41) idaresindeki kamyonet, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 35. Kilometre Keskin ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaymesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca saplandı.



Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri kazada araçta sıkışan 37 yaşındaki Nahide Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kadının cesedi, itfaiye ekiplerinin ağacı ve aracı kesmesiyle araçtan çıkarıldı.



Kazada yaralanan sürücü Mustafa Ö. ile 5 aylık bebek Hiranur Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada ölen kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Kırıkkale'de kamyonet ağaca çarptı! Ölü ve yaralılar var!
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