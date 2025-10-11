Son dakika | Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" ve Hasan Lala yakalandı: Türkiye'ye iadeleri sağlandı!

TÜRKİYE'YE İADELERİ SAĞLANDI!

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı.