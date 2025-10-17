Son dakika! Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 15 suçlu tam 6 farklı ülkeden Türkiye’ye getirildi!

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs YUNANİSTAN'da,

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan Ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar IRAK'ta yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.