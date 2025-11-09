SON DAKİKA: Kocaeli-Dilova yangın faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Olay sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere küfür ettiler

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
FACİADA ACI KAYIP: 2'Sİ ÇOCUK, 6 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı (1'i ağır). Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi: Şengül Yılmaz (55) Hanım Gülek (65) Esma Dikan (65) Tuğba Taşdemir (18) Nisa Taşdemir (17) (Tuğba ile kardeş) Cansu Esatoğlu (16) Ölenler arasında 18 yaşından küçük 2 çocuk işçinin bulunması, ihmal iddialarını güçlendirdi.
KAÇMAYA ÇALIŞAN İŞ YERİ SAHİBİ YAKALANDI, OĞLU FİRARDA
Yangının ardından kayıplara karışan iş yeri sahibi K.O., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Yalova'da otomobilinde, valizlerle kaçma hazırlığındayken yakalandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak K.O.'nun oğlu olan diğer şüpheli İ.O.'yu yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
SKANDAL PAYLAŞIMLARA BÜYÜK TEPKİ: "KOCAELİ İNFAZ YAYIN" SORUŞTURULUYOR
Facianın ardından ortaya çıkan bir diğer skandal ise, "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasındaki paylaşımlar oldu. D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şahısların, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfür ve hakaret içerikli yazışmalar yaptıkları belirlendi.
Maktul yakınlarına ve hatta devlete ile şehitlere yönelik hakaretler de içeren bu vicdansız paylaşımlar, sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açtı. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldığı öğrenildi.
BAKAN IŞIKHAN: İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK! 7 GÖREVLİ AÇIĞA ALINDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olay yerinde incelemelerde bulunarak sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, "Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.
Bu kapsamda, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bakanlık, SGK ve İŞKUR teşkilatından 7 görevlinin geçici olarak açığa alındığını duyurdu. Açığa alınanlar arasında SGK Kocaeli İl Müdürü ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürü gibi üst düzey isimler de bulunuyor. Bilirkişi heyeti de facianın nedenini belirlemek için kozmetik fabrikasında incelemelerine devam ediyor. Soruşturma Devam Ediyor: Hem ihmal iddiaları hem de ölenlere yönelik yapılan skandal paylaşımlar hakkında adli süreç titizlikle yürütülüyor.