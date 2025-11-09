SON DAKİKA: Kocaeli-Dilova yangın faciası Türkiye’yi yasa boğdu! Olay sonrası skandal paylaşımlar: Ölenlere küfür ettiler

Bu kapsamda, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bakanlık, SGK ve İŞKUR teşkilatından 7 görevlinin geçici olarak açığa alındığını duyurdu. Açığa alınanlar arasında SGK Kocaeli İl Müdürü ve İŞKUR Kocaeli İl Müdürü gibi üst düzey isimler de bulunuyor. Bilirkişi heyeti de facianın nedenini belirlemek için kozmetik fabrikasında incelemelerine devam ediyor. Soruşturma Devam Ediyor: Hem ihmal iddiaları hem de ölenlere yönelik yapılan skandal paylaşımlar hakkında adli süreç titizlikle yürütülüyor.