SON DAKİKA... Kocaeli’de çöken 7 katlı binada eşi ve 2 evladıyla can vermişti: Baba Levent Bilir’den geriye bu görüntü kaldı!

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:02 Son Güncelleme: 30.10.2025 13:09

SON DAKİKA... Kocaeli Gebze'de dün sabah saatlerinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden anne, baba ve iki evladı hayatını kaybetti. Ailenin 18 yaşındaki kızı ise enkazdan sağ kurtulabildi. Çöken binada can veren ve kombi tamirciliği yaptığı öğrenilen baba Levent Bilir'den geriye kalan o görüntüler ise yüreklere işledi!

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ndeki Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün çöken Arslan Apartmanı'nda, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent, anne Emine (37), çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmış, tek kızı Dilara (18) ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Ailesiyle birlikte yaşamını yitiren baba Levent Bilir'in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Bilir'den geriye, bir sosyal medya kullanıcısının "reklam değil tavsiye" notuyla paylaştığı ve "@gebkom406" adlı iş hesabını etiketlediği video kaldı.


Videoda, Levent Bilir'in bir kombiye müdahale ettiği ve bu sırada gülümsediği görülüyor. Kaydı yapan kişinin "Sabah geldi kahvaltı da aldı arkadaşlar. Kombi arızalandı, şimdi kombi tamirine geldin" sözlerine karşılık Bilir'in "Kısmet diyelim biz buna" yanıtını verdiği duyuluyor.

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı | Video


Görüntülerde, videoyu çeken kişinin "Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın. İşinde iyidir" sözleriyle Bilir'i tavsiye ettiği anlar da yer alıyor.

