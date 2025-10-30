Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı | Video 30.10.2025 | 13:03 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada eşi ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden baba Levent Bilir'den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün çöken Arslan Apartmanı'nda, enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden baba Levent, anne Emine (37), çocukları Muhammed Emir (12) ve Hayrunnisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşılmış, tek kızı Dilara (18) ise sağ olarak kurtarılmıştı.

Ailesiyle birlikte yaşamını yitiren baba Levent Bilir'in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Bilir'den geriye, bir sosyal medya kullanıcısının "reklam değil tavsiye" notuyla paylaştığı ve "@gebkom406" adlı iş hesabını etiketlediği video kaldı.

Videoda, Levent Bilir'in bir kombiye müdahale ettiği ve bu sırada gülümsediği görülüyor. Kaydı yapan kişinin "Sabah geldi kahvaltı da aldı arkadaşlar. Kombi arızalandı, şimdi kombi tamirine geldin" sözlerine karşılık Bilir'in "Kısmet diyelim biz buna" yanıtını verdiği duyuluyor.

Görüntülerde, videoyu çeken kişinin "Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın. İşinde iyidir" sözleriyle Bilir'i tavsiye ettiği anlar da yer alıyor.