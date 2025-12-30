Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pazartesi günü Yalova'da DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polis memurunun şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını açıklamasının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bakan Yerlikaya, saldırıyla bağlantılı 6 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin hemen ardından Kocaeli'de de dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

KOCAELİ GENELİNDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatleri itibarıyla il genelinde DEAŞ yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, operasyon kapsamında 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, örgütsel temasları ve olası destek ağları üzerinden soruşturulduğu belirtildi.Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.