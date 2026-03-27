Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kocaeli'de kan donduran olay! Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Volkan Berberoğlu ve Cem Özer hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.03.2026 12:31 Son Güncelleme: 27.03.2026 12:55

SON DAKİKA: Kocaeli'de kan donduran olay! Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Volkan Berberoğlu ve Cem Özer hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda, yoldan geçen Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer hayatını kaybetti. Tramvay durağına yürürken kurşunların hedefi olan Özer’in, saldırganlarla herhangi bir husumetinin bulunmadığı tespit edildi. Emniyet ekipleri kaçan faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Öte yandan Volkan Berberoğlu hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan Talip Çakır da kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.İşte İzmit’teki silahlı saldırının detayları ve soruşturmada son durum...

SON DAKİKA: Kocaeli’de kan donduran olay! Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Volkan Berberoğlu ve Cem Özer hayatını kaybetti!
Edinilen bilgilere göre, İzmit'te geniş kesimler tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Cem Özer, akşam saatlerinde bir mekanda Türkiye–Romanya milli maçını izledi. Maçın ardından tramvayla evine dönmek üzere yola çıkan Özer, durağa doğru yürüdüğü sırada saldırının yaşandığı noktanın önünden geçiyordu.

O esnada The Castle isimli eğlence mekanının önünde yaşanan hareketliliği fark eden Özer'in kısa süreliğine durduğu, tam bu sırada mekana yönelik silahlı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Açılan ateş sonucu çevreye saçılan kurşunlardan biri Cem Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı | Video


TALİP ÇAKIR

BİR HAFTA ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Talip Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı, kurşunun karın bölgesine isabet ettiği ve iç organlarının zarar gördüğü bildirildi.


VOLKAN BERBEROĞLU

Volkan Berberoğlu'nun iş insanı, aynı zamanda saldırının gerçekleştirildiği eğlence mekanının sahibi olduğu belirtildi.


CEM ÖZER

HİÇBİR İLGİSİ YOKTU

Olayla ilgili devam eden incelemelerde Cem Özer'in saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı netlik kazandı. Sadece evine gitmek için yolda olduğu sırada olayın ortasında kalan Özer'in ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.

son-dakika-kocaelide-kan-donduran-olay-eglence-mekanina-kursun-yagdirdilar-volkan-berberoglu-ve-cem-ozer-hayat-1774603730643.png (747×499)

Hayatını kaybeden Cem Özer'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Özer'in bugün Yahyakaptan Mahallesi Akşemseddin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Öte yandan olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kent genelinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SON DAKİKA: Kocaeli'de kan donduran olay! Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Volkan Berberoğlu ve Cem Özer hayatını kaybetti!
