SON DAKİKA: Kocaeli’de kan donduran olay! Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Volkan Berberoğlu ve Cem Özer hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, İzmit'te geniş kesimler tarafından tanınan ve sevilen bir isim olan Cem Özer, akşam saatlerinde bir mekanda Türkiye–Romanya milli maçını izledi. Maçın ardından tramvayla evine dönmek üzere yola çıkan Özer, durağa doğru yürüdüğü sırada saldırının yaşandığı noktanın önünden geçiyordu.
O esnada The Castle isimli eğlence mekanının önünde yaşanan hareketliliği fark eden Özer'in kısa süreliğine durduğu, tam bu sırada mekana yönelik silahlı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Açılan ateş sonucu çevreye saçılan kurşunlardan biri Cem Özer'e isabet etti. Ağır yaralanan Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.
VOLKAN BERBEROĞLU
Volkan Berberoğlu'nun iş insanı, aynı zamanda saldırının gerçekleştirildiği eğlence mekanının sahibi olduğu belirtildi.
CEM ÖZER
HİÇBİR İLGİSİ YOKTU
Olayla ilgili devam eden incelemelerde Cem Özer'in saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı netlik kazandı. Sadece evine gitmek için yolda olduğu sırada olayın ortasında kalan Özer'in ölümü, kentte büyük üzüntü yarattı.
Hayatını kaybeden Cem Özer'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı. Özer'in bugün Yahyakaptan Mahallesi Akşemseddin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Öte yandan olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kent genelinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.