SON DAKİKA: Kocaeli’de lise bahçesinde silahlı rehine dehşeti: Babasından "kızımı rahatsız ediyor" baskını!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesi bugün öğle saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir rehine krizine sahne oldu.
Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki H.Y., kızıyla bir dönem arkadaşlık yapan ancak ayrılık sonrası kızını rahatsız etmeye devam ettiği öne sürülen 18 yaşındaki U.C.A.'yı takibe aldı. Gencin peşinden okul bahçesine kadar giren öfkeli baba, yanındaki silahı çıkararak genci rehin aldı.
Okulda büyük paniğe yol açan olayda, polis ekipleri profesyonel bir müdahale gerçekleştirerek H.Y.'yi silahıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şahıs ve korku dolu anlar yaşayan genç, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Yapılan ilk incelemelerde ve iddialarda, iki gencin daha önce ailelerin de bilgisi dahilinde bir arkadaşlık süreci geçirdikleri, ancak ilişkinin bitmesinin ardından U.C.A.'nın genç kızı taciz boyutunda rahatsız etmeye başladığı öğrenildi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.