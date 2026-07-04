SON DAKİKA… Kocaeli’deki TIR faciasında baba ile oğlu hayatını kaybetmişti! O detay kahretti: Meğer 3 ay sonra…

BABA İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.