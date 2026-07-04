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Giriş Tarihi: 4.07.2026 15:44

SON DAKİKA… Kocaeli’deki TIR faciasında baba ile oğlu hayatını kaybetmişti! O detay kahretti: Meğer 3 ay sonra…

SON DAKİKA… Kocaeli’deki feci kazada, Emin Tolgay'ın kullandığı otomobil TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada Tolgay ile babası Musa Tolgay kurtarılamadı. Baba ile oğlu gözyaşları ile toprağa verilirken kazayla ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Kocaeli’deki TIR faciasında baba ile oğlu hayatını kaybetmişti! O detay kahretti: Meğer 3 ay sonra…
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Kaza, saat 02.00 sıralarında Körfez ilçesi D100 Karayolu Hacıosman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Tolgay'ın (24) kullandığı 41 APR 786 plakalı otomobil, bir tıra arkadan çarptı.

BABA İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerek tavan kısmı preslendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Emin Tolgay ile babası Musa Tolgay'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler bugün ailelerine teslim edildi. Baba ve oğlunun cenazesi, gözyaşları ile toprağa verildi.

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3 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul, gözyaşları içinde Dilovası Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Emin Tolgay'ın 3 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi.

#KOCAELİ

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SON DAKİKA… Kocaeli’deki TIR faciasında baba ile oğlu hayatını kaybetmişti! O detay kahretti: Meğer 3 ay sonra…
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