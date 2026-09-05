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Giriş Tarihi: 5.09.2026 15:56 Son Güncelleme: 5.09.2026 16:37

SON DAKİKA | Kocaeli'nde yangın paniği: Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçak alev aldı!

SON DAKİKA | Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler uçağın gövdesini sararken, yangın olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA Yaşam
SON DAKİKA | Kocaeli’nde yangın paniği: Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçak alev aldı!
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SON DAKİKA | Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçakta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2018 yılında parça parça 14 TIR'la ilçeye getirilerek 17 dönümlük bir araziye konuşlandırılan ve daha sonra da montajı yapılan kanat açıklığı 60, gövde uzunluğu 64 metre olan Airbus A340 tipi yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Airbus A340 tipi yolcu uçağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında uçakta büyük hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KOCAELİ

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SON DAKİKA | Kocaeli'nde yangın paniği: Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçak alev aldı!
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